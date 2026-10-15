Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 15/10/2026 đến 25/10/2026: Nam Bộ và Lâm Đồng đề phòng mưa to

Xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 15/10 đến ngày 25/10/2026) ghi nhận trạng thái thời tiết phân hóa giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và miền Trung duy trì ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; trong khi Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có điểm mưa to kèm thời tiết nguy hiểm.

Dự báo chi tiết các khu vực từ đêm 15/10 đến ngày 17/10/2026

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, các vùng trên cả nước có hình thái thời tiết cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Khu vực phía Nam của duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 17/10 đến ngày 25/10/2026

Từ đêm 17/10/2026 trở đi, các khu vực bắt đầu ghi nhận sự biến động về lượng mưa theo từng đợt ngắn ngày:

Bắc Bộ: Duy trì hình thái đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 21/10 đến ngày 22/10/2026, khu vực này xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc khoảng ngày 21–22/10/2026 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng ngày 18–20/10/2026 xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; các khu vực khác duy trì mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng mưa dông tập trung vào thời điểm chiều và tối tại các tỉnh phía Nam có thể làm gia tăng rủi ro về ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông, đô thị cũng như nguy cơ sạt lở cục bộ ở sườn dốc.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của dông lốc cần chủ động các biện pháp an toàn:

Tránh lưu thông hoặc trú tránh dưới gốc cây to, cột điện, biển quảng cáo khi phát hiện mây dông kéo đến kèm gió giật.

Chủ động khơi thông dòng chảy xung quanh nơi ở để hạn chế ứ đọng nước khi xảy ra mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn.

Tại khu vực đồi núi như Lâm Đồng, cần theo dõi sát hiện tượng rạn nứt mặt đất hoặc dòng chảy đục bất thường để kịp thời di dời.