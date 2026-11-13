Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 13/11/2026 đến 23/11/2026: Bắc Bộ chuyển lạnh, Nam Bộ mưa dông

Từ đêm 13/11/2026 đến ngày 15/11/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Ở Bắc Bộ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét; từ đêm 14/11/2026 trời lạnh.

Trong giai đoạn nhận định từ đêm 15/11/2026 đến 23/11/2026, Bắc Bộ có thêm một đợt mưa rào và dông vào khoảng đêm 17/11 đến ngày 18/11/2026, sau đó trời chuyển lạnh. Khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác vào các mốc khác nhau, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/11/2026 đến ngày 15/11/2026

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; từ đêm 14/11/2026 và sáng trời lạnh.

Khu vực Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Cảnh báo: trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 15/11/2026 đến 23/11/2026

Bắc Bộ

Có mưa vài nơi.

Khoảng đêm 17/11 đến ngày 18/11/2026: mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 18–19/11/2026: trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Có mưa vài nơi.

Khoảng ngày 18–19/11/2026: mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa

Có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 19/11/2026: mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác

Có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng Nam Bộ, khoảng từ ngày 19–20/11/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các đợt mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Người dân ở Bắc Bộ chú ý giữ ấm vào đêm và sáng sớm, nhất là từ đêm 14/11/2026 và từ khoảng ngày 18–19/11/2026, khi vùng núi có nơi chuyển rét.

Khi có mưa dông, hạn chế ở ngoài trời, tránh trú dưới gốc cây cao hoặc công trình tạm bợ vì có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi các bản tin dự báo cập nhật để chủ động sắp xếp công việc và đi lại, đặc biệt ở những khu vực có mưa to cục bộ.