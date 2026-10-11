Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 11/10/2026: Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng mưa dông lốc mạnh

Xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới, từ đêm 11/10 đến ngày 21/10/2026, tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các vùng miền. Trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và một số địa phương lân cận tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/10 đến ngày 13/10/2026

Trong giai đoạn 24 đến 48 giờ tới, diễn biến mưa dông tại các khu vực được dự báo cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi; riêng khu vực Quảng Trị từ đêm 12/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 13/10 đến ngày 21/10/2026

Bước sang giai đoạn tiếp theo, mưa dông tại miền Trung có xu hướng biến đổi và giảm dần sau giữa tháng:

Khu vực Bắc Bộ: Duy trì hình thế đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 15/10/2026, mưa giảm xuống diện rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ từ đêm 13/10 đến 16/10/2026 vào chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

Hiện tượng cực đoan đi kèm: Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo: Chủ động theo dõi sát sao các bản tin cập nhật cục bộ; khi xuất hiện mây dông, người dân cần tìm nơi tránh trú an toàn, đề phòng nguy cơ cây đổ và hư hại công trình tạm do lốc xoáy, gió giật.