Dự báo thời tiết 10 ngày từ 29/10/2026 đến 08/11/2026: Cảnh báo mưa dông diện rộng cả nước

Thời tiết trên đất liền trong giai đoạn từ đêm 29/10 đến ngày 08/11/2026 ghi nhận diễn biến mưa dông rải rác tại nhiều vùng trên cả nước. Trọng tâm mưa tập trung ở khu vực ven biển Bắc Bộ, Trung Bộ cùng các tỉnh Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng với khả năng xuất hiện các điểm mưa to cục bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/10 đến ngày 31/10/2026

Trong 48 giờ tới, thời tiết tại các khu vực trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ nét giữa các vùng:

Khu vực Bắc Bộ: Trong đêm 29/10 và ngày 30/10/2026, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm 30/10 và ngày 31/10/2026, toàn vùng chuyển sang trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Đêm 29/10 và ngày 30/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 31/10/2026, lượng mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác: Phổ biến ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ cùng địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng, vào chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Trong các cơn mưa dông, người dân cần chủ động đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 31/10 đến ngày 08/11/2026

Giai đoạn tiếp theo của đợt dự báo, các hình thế thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn, xen kẽ các đợt mưa rải rác:

Khu vực Bắc Bộ: Phổ biến thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đáng lưu ý, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng Việt Bắc có khả năng đón mưa rào và dông rải rác vào khoảng đêm 01-02/11/2026 và đêm 05-06/11/2026.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ: Duy trì hình thái có mưa vài nơi. Riêng thời đoạn từ ngày 03/11 đến ngày 06/11/2026, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực còn lại: Có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng vào chiều và tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ ghi nhận nơi mưa to.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng dông lốc mạnh thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh:

Hiện tượng cực đoan: Cần đề phòng tối đa nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong suốt các đợt dông.

Nguy cơ ngập úng: Các trận mưa dông cục bộ với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Khuyến cáo: Người dân khi thấy trời chuyển mây dông cần nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn, không đứng dưới cây to, cột điện hay các công trình tạm bợ.