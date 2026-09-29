Dự báo thời tiết 10 ngày từ 29/09/2026: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón mưa dông diện rộng

Xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 29/09/2026 đến ngày 09/10/2026) ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ trước khi đón các đợt mưa rào và dông rải rác diện rộng.

Dự báo thời tiết từ đêm 29/09/2026 đến ngày 01/10/2026

Trong 48 giờ tới, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có những diễn biến đáng chú ý như sau:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nắng nóng. Từ gần sáng và ngày 01/10/2026, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều và tối ngày 30/09/2026 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 01/10/2026 đến ngày 09/10/2026

Từ ngày 01/10/2026, hình thái mưa dông có xu hướng gia tăng tại nhiều vùng trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ đêm 01-02/10/2026 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng từ đêm 03/10/2026, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong hai ngày 04-05/10/2026, toàn miền có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi; khoảng từ ngày 04-06/10/2026 xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng đêm 05-06/10/2026 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ giai đoạn từ ngày 02-04/10/2026 chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác: Duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng các tuyến đường đô thị, khu vực trũng thấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc thuộc vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ. Người dân khi di chuyển ngoài trời lúc có dông cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa các gốc cây lớn, cột điện và công trình kim loại.