Dự báo thời tiết 10 ngày từ 24/09/2026 đến 04/10/2026: Cảnh báo mưa lớn dông lốc nhiều nơi

Thời tiết trên đất liền trong giai đoạn từ đêm 24/09/2026 đến ngày 04/10/2026 ghi nhận hình thế mưa dông tập trung chủ yếu tại các khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục được cảnh báo xuất hiện trên diện rộng.

Dự báo diễn biến thời tiết từ đêm 24/09 đến ngày 26/09/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, sự phân hóa thời tiết giữa các miền diễn ra rõ rệt, cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Duy trì hình thế có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm xuất hiện mưa to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 26/09 đến ngày 04/10/2026

Bước sang giai đoạn tiếp theo, xu thế thời tiết tại các khu vực trên cả nước có sự dịch chuyển và diễn biến mới:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi; riêng khoảng thời gian từ ngày 30/09 đến 01/10/2026 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông duy trì đến khoảng ngày 26-27/09/2026, sau đó giảm xuống diện mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 27/09/2026. Sau mốc thời gian này, mưa chuyển sang diện rải rác với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Các đợt mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị; nguy cơ cao xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực đồi núi.

Người dân tại các khu vực có dự báo mưa to đến rất to cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn nơi ở, che chắn chuồng trại và cẩn trọng khi di chuyển ngoài trời trong các khung giờ dông sét, gió giật mạnh.