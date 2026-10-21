Dự báo thời tiết 10 ngày từ 21/10/2026 đến 31/10/2026: Nam Bộ và miền Trung đón mưa dông

Thời tiết trên cả nước trong giai đoạn 10 ngày tới (từ đêm 21/10 đến ngày 31/10/2026) ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các khu vực. Trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ thì khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Tp. Huế chuẩn bị đón những đợt mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ dông lốc nguy hiểm.

Dự báo chi tiết các khu vực từ đêm 21/10 đến ngày 23/10/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, các hình thái thời tiết đáng chú ý trên các vùng lãnh thổ cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Duy trì hình thế có mưa vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Có mưa vài nơi; riêng giai đoạn đêm 21/10 và ngày 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Vào khoảng thời gian chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo nguy cơ: Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 23/10 đến ngày 31/10/2026

Xu thế thời tiết trong trung và cuối kỳ dự báo tiếp tục duy trì kiểu thời tiết đặc trưng giữa các miền, cụ thể:

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Ban đêm phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế từ ngày 27/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ: Thời kỳ từ ngày 29/10 đến ngày 31/10, vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong suốt các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo hành động an toàn

Chủ động theo dõi diễn biến mây dông, đặc biệt vào khung giờ chiều tối ở Nam Bộ và Lâm Đồng. Khi thấy mây dông phát triển nhanh, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố, tuyệt đối không trú dưới gốc cây lớn hoặc cột điện.

Tại khu vực miền Trung, chú ý đề phòng nguy cơ trơn trượt trên các cung đường đèo dốc và giảm tầm nhìn khi xảy ra mưa rào rải rác.

Chủ động kiểm tra, gia cố mái nhà, chuồng trại để giảm thiểu thiệt hại do gió lốc và mưa đá có thể xuất hiện cục bộ.