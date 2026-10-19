Dự báo thời tiết 10 ngày từ 19/10/2026: Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa to, dông sét diện rộng

Xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 19/10 đến ngày 29/10/2026) ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng cùng một số địa phương thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào, dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to kèm nguy cơ thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/10 đến ngày 21/10/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, hình thái thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước diễn ra như sau:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế, từ chiều tối 21/10/2026 chuyển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Đêm 19 và ngày 20/10/2026 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối. Đêm 20 và ngày 21/10/2026, chiều và tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa trong đêm 19 và ngày 20/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 21/10 đến ngày 29/10/2026

Giai đoạn tiếp theo từ đêm 21/10 đến hết ngày 29/10/2026, hình thái thời tiết trên cả nước có những chuyển biến đáng lưu ý:

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế trong đêm 21-22/10/2026 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trở lại.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Trong khoảng ngày 22-23/10/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; sau thời gian này mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực còn lại: Duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi trong suốt thời kỳ dự báo.

Cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm và khuyến cáo an toàn

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các đợt mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cục bộ có nơi mưa to có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông suối và các khu đô thị.

Người dân tại các khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời gian thực, chủ động chằng chống nhà cửa, khơi thông dòng chảy thoát nước và hạn chế di chuyển ngoài trời trong thời điểm xảy ra dông sét, lốc xoáy.