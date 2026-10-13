Dự báo thời tiết 10 ngày từ 13/10/2026: Trung Bộ và Nam Bộ đón mưa dông, Bắc Bộ ngày nắng

Từ đêm 13/10/2026 đến ngày 23/10/2026, hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của các đợt mưa dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to kèm nguy cơ thời tiết cực đoan, trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ráo.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/10 đến ngày 15/10/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, diễn biến mưa dông tập trung chủ yếu tại các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng với các mốc thời gian đáng chú ý:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm không mưa, ngày nắng, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho sinh hoạt và giao thông.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Đêm 13/10 và ngày 14/10/2026 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó chuyển sang mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Sang đêm 14/10 và ngày 15/10/2026, phía Bắc giảm mưa xuống diện vài nơi, phía Nam tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ vào chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 15/10 đến ngày 23/10/2026

Giai đoạn tiếp theo ghi nhận khả năng gia tăng mưa dông trở lại ở dải miền Trung vào khoảng ngày 20 đến 21/10/2026:

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Duy trì hình thái đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 20-21/10/2026 xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 20-21/10/2026 phía Bắc đón đợt mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Duy trì mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có điểm mưa to.

Các khu vực khác: Mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ ngày 16/10 và từ ngày 20-23/10/2026 chiều tối có mưa rào rải rác kèm dông.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các cơn mưa dông tại miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, người dân cần chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp, ách tắc giao thông đô thị và nguy cơ sạt lở tại các sườn dốc.

Người dân khi lưu thông trên đường vào khung giờ chiều và tối cần chú ý giảm tốc độ, chủ động tìm nơi trú tránh an toàn khi thấy dấu hiệu mây dông phát triển mạnh.