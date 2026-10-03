Dự báo thời tiết 10 ngày từ 03/10/2026 đến 13/10/2026: Bắc Bộ trở lạnh, Trung Bộ mưa lớn

Xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới (từ đêm 03/10 đến ngày 13/10/2026) ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Khu vực Bắc Bộ chuẩn bị chuyển lạnh từ đêm 04/10/2026 sau đợt mưa dông diện rộng, trong khi các tỉnh Trung Bộ có khả năng bước vào một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng từ đêm 06/10/2026.

Dự báo chi tiết các khu vực từ đêm 03/10 đến ngày 05/10/2026

Trong 48 giờ tới, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt theo từng khung giờ và khu vực địa hình:

Khu vực Bắc Bộ: Trong đêm 03/10/2026, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 04/10 đến ngày 05/10/2026, xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kéo dài đến sáng 05/10/2026, sau đó mưa giảm dần còn vài nơi. Đáng lưu ý, từ đêm 04/10/2026, toàn khu vực trời chuyển lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc, từ đêm 04/10/2026 bắt đầu có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 05/10 đến ngày 13/10/2026

Bước sang giai đoạn từ đêm 05/10/2026, hình thái thời tiết có sự dịch chuyển trọng tâm mưa về phía miền Trung:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng ráo. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Hà Tĩnh trong đêm 05-06/10/2026 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Khu vực Thanh Hóa duy trì đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Đêm 05-06/10/2026 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ đêm 06/10 đến ngày 11/10/2026, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 07/10/2026, xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào các buổi chiều, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Từ ngày 07/10/2026 trở đi, mưa dông tiếp tục duy trì với tần suất rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh rủi ro thiên tai

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng cao độ nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa to cục bộ đến mưa to diện rộng tại Trung Bộ và mưa dông mạnh ở Nam Bộ, Tây Nguyên có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị cũng như nguy cơ sạt lở đất tại các sườn dốc vùng đồi núi.

Người dân vùng núi Bắc Bộ cần chủ động trang phục giữ ấm khi nền nhiệt hạ thấp về đêm và sáng sớm từ ngày 04/10/2026, đặc biệt tại các khu vực núi cao có khả năng xuất hiện rét đậm cục bộ.