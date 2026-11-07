Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước: Miền Bắc rét sâu, Trung Bộ mưa lớn kéo dài

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong khoảng thời gian từ ngày 5-14/11/2026, thời tiết trên đất liền và Biển Đông có thể chịu tác động của nhiều hình thái thiên tai đáng chú ý. Đáng lưu ý, một đợt không khí lạnh mạnh được dự báo tràn xuống miền Bắc trong khoảng ngày 8-9/11, khiến nhiệt độ giảm sâu, gây rét tại vùng núi và mở đầu đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông 2026-2027.

Cụ thể, qua phân tích các hình thế thời tiết hiện tại và dữ liệu dự báo, cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Bắc trong ngày 8-9/11, với xác suất xảy ra từ 80-90%.

Không khí lạnh mạnh dự báo tràn xuống miền Bắc trong ngày 8-9/11, khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi có nơi xuống dưới 13 độ C. Ảnh minh họa

Dưới tác động của khối không khí lạnh này, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông trong khoảng thời gian trên. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo giảm còn 16-19 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ có thể xuống dưới 13 độ C.

Thời tiết chuyển lạnh trên diện rộng, trong khi các khu vực miền núi có khả năng xuất hiện rét. Đây được nhận định là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa Đông năm 2026-2027.

Không chỉ tác động đến đất liền, không khí lạnh còn khiến tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, tại Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió có xu hướng tăng dần lên cấp 6, một số nơi đạt cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao khoảng 2-4 m, khiến biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió đông bắc có thể mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 3-5 m, gây tình trạng biển động mạnh, tiềm ẩn nguy hiểm đối với hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản.

Đáng chú ý, từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Nguyên nhân là sự kết hợp giữa không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, nhiễu động gió đông trên cao và tác động của địa hình. Các yếu tố này có thể khiến mưa gia tăng tại nhiều địa phương, làm tăng nguy cơ xảy ra các tình huống thiên tai đi kèm.

Trước diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp, Cục Khí tượng Thủy văn đã thông tin đến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành, tỉnh, thành phố để chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Trung Bộ được cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9-12/11, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai. Ảnh minh họa

Các cơ quan chức năng, địa phương được đề nghị theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu và triển khai biện pháp phòng ngừa phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cục Khí tượng Thủy văn cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cùng các Đài Khí tượng Thủy văn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai. Các bản tin dự báo, cảnh báo sẽ được cập nhật thường xuyên nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó của các bộ, ngành, địa phương.