Dự báo thời tiết 10 ngày tới (7-17/11): Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chuyển rét kèm mưa to; Bắc-Trung Trung Bộ khả năng có đợt mưa lớn diện rộng

Dự báo thời tiết Hà Nội, chiều tối 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ mưa to, từ ngày 9/11 trời chuyển rét. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (7-17/11):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7/11 đến ngày 9/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An: Đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối 8/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 8/11 vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An ngày 9/11 trời chuyển rét.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 8/11 có mưa to đến rất to và dông.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 9/11 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhận định thời tiết từ đêm 9/11 đến ngày 17/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi, ngày 12-13/11 Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Đêm 9/11 có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 9/11 đến đêm 11/11 mưa to đến rất to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Hiện nay (ngày 7/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 27-30 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội: Tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Trên biển: Từ tối và đêm 8/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngai đến Đắk Lắk

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (7/11), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 7/11 cục bộ có nơi trên 70mm như các trạm: Kan Hồ (Lai Châu) 77,2mm, Bình Sơn (Phú Thọ) 76,1mm, Ân Thi (Hưng Yên) 87,4mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm; khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Dự báo:

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 7/11 đến sáng 8/11 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo

Đêm 9/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ đêm 9/11 và ngày 10/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đợt mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

(Tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).