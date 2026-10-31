Dự báo thời tiết 10 ngày tới (31/10-10/11): Nhiều khu vực tối, đêm mưa rào rải rác, cục bộ mưa to; Bắc Bộ có ngày nắng, sáng sớm có nơi sương mù

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 2/11 đến ngày 10/11, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (31/10-10/11):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 31/10 đến ngày 2/11

- Bắc Bộ:

+ Từ đêm 31/10 đến đêm 1/11: Mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 1/11 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

+ Ngày 2/11: Mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 2/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

*Nhận định thời tiết từ đêm 2/11 đến ngày 10/11

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Thời kỳ từ đêm 2-3/11 và từ khoảng 5-10/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Từ khoảng đêm 2-6/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.