Dự báo thời tiết 10 ngày tới (3-13/10): Bắc Bộ từ đêm 4/10, chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, sau trời nắng; Nam Bộ mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 4/10, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (3-13/10):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 3/10 đến ngày 05/10

- Khu vực Bắc Bộ:

+ Đêm 3/10: Có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to.

+ Từ ngày 4/10 đến ngày 5/10: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến sáng ngày 5/10, sau có mưa vài nơi. Từ đêm 4/10, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc, từ đêm 4/10, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhận định thời tiết từ đêm 5/10 đến ngày 13/10

- Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Hà Tĩnh đêm 5-6/10 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Đêm 5-6/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 6-11/10, có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 7/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.