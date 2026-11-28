Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 28/11 đến ngày 30/11, rét về đêm và sáng. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (28/11-8/12):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/11 đến ngày 30/11:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Mưa vài nơi; riêng Quảng Trị mưa rào và dông rải rác, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

- Khu vực từ TP. Huế đến phía TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi: có mưa to đến rất to và dông đến khoảng sáng ngày 30/11, sau mưa lớn giảm dần.

- Khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa: Có mưa to đến rất to và dông đến ngày 29/11; từ đêm 29/11 mưa lớn giảm dần.

- Khu vực phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa vừa, mưa to và dông đến ngày 29/11; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối 28/11 đến ngày 29/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhận định thời tiết từ đêm 30/11 đến ngày 8/12:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh đến khoảng ngày 1-2/12.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi.

- Khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắc và tỉnh Khánh Hòa: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 2-3/11.

- Các khu vực khác: Mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ khoảng ngày 2-3/12 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.