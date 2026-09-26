Dự báo thời tiết 10 ngày tới (26/9-6/10): Bắc Bộ ngày nắng; nhiều khu vực có mưa rào, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 26/9 đến ngày 28/9, chiều tối, đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (26/9-6/10):

Dự báo thời tiết từ đêm 26/9 đến ngày 28/9:

- Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 26-27/9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 6/10:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 30/9-05/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 29/9-4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 5-6/10, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ

Hôm nay (26/9), khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo: Chiều tối và tối 26/9, khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.