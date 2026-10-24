Dự báo thời tiết 10 ngày tới (24/10-3/11): Nhiều khu vực ngày nắng; Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù; Trung Bộ và Nam Bộ mưa rải rác
Nhiều khu vực ngày nắng. Bắc Bộ đêm mưa dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa to. Mưa ở miền Nam chủ yếu diễn ra vào chiều tối, đêm.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (24/10-3/11):
* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24/10 đến ngày 26/10
- Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ chiều ngày 26/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác.
- Các khu vực khác: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
* Nhận định thời tiết từ đêm 26/10 đến ngày 3/11
- Bắc Bộ: Đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng khoảng đêm 26/10 và ngày 29/10 có mưa rào và dông vài nơi.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Từ đêm 26-29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc từ ngày 27-29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 31/10. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ khoảng ngày 28-29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi-24-10-3-11-nhieu-khu-vuc-ngay-nang-bac-bo-sang-som-co-noi-co-suong-mu-trung-bo-va-nam-bo-mua-rai-rac-460433.html