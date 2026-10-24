Dự báo thời tiết 10 ngày tới (24/10-3/11): Nhiều khu vực ngày nắng; Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù; Trung Bộ và Nam Bộ mưa rải rác

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ ngày 24/10-3/11, chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (24/10-3/11):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24/10 đến ngày 26/10

- Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ chiều ngày 26/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhận định thời tiết từ đêm 26/10 đến ngày 3/11

- Bắc Bộ: Đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng khoảng đêm 26/10 và ngày 29/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Từ đêm 26-29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc từ ngày 27-29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 31/10. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ khoảng ngày 28-29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.