Dự báo thời tiết Bắc Bộ, từ khoảng đêm 23-25/11 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; sau mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (21/11-1/12):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/11 đến ngày 22/11:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 22/11 có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11:

- Bắc Bộ: Từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.