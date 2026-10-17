Dự báo thời tiết 10 ngày tới (17-27/10): Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; Nam Bộ chiều tối mưa rào, rải rác có dông

Dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế ngày 17-27/10, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (17-27/10):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/10 đến ngày 19/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhận định thời tiết từ đêm 19/10 đến ngày 27/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế thời kỳ ngày 21-22/10 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc khoảng ngày 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng đêm 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: Chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.