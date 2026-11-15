Dự báo thời tiết 10 ngày tới (15-25/11): Bắc Bộ trời lạnh, sẽ chuyển rét; Bắc-Trung Trung Bộ có nơi mưa to
Bắc Bộ trời lạnh, sẽ chuyển rét. Nhiều khu vực ngày nắng. Từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cục bộ mưa to. Nam Bộ chiều tối có nơi mưa rào và dông rải rác.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (15-25/11):
* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/11 đến ngày 17/11:
- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Vùng núi Bắc Bộ đêm 15/11 và sáng sớm 16/11 trời lạnh.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
* Nhận định thời tiết từ đêm 17/11 đến ngày 25/11:
- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Khoảng từ ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ khoảng chiều tối và đêm 18-19/11 phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam từ ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc từ khoảng đêm 19-22/11 trời chuyển rét.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở phía Bắc).
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 20-22/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi-15-25-11-bac-bo-troi-lanh-se-chuyen-ret-bac-trung-trung-bo-co-noi-mua-to-469285.html