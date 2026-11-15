Dự báo thời tiết 10 ngày tới (15-25/11): Bắc Bộ trời lạnh, sẽ chuyển rét; Bắc-Trung Trung Bộ có nơi mưa to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 15/11 đến ngày 17/11, sáng sớm có nơi sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (15-25/11):

* Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/11 đến ngày 17/11:

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Vùng núi Bắc Bộ đêm 15/11 và sáng sớm 16/11 trời lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhận định thời tiết từ đêm 17/11 đến ngày 25/11:

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Khoảng từ ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ khoảng chiều tối và đêm 18-19/11 phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam từ ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc từ khoảng đêm 19-22/11 trời chuyển rét.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở phía Bắc).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 20-22/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.