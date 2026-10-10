Dự báo thời tiết 10 ngày tới (10-20/10): Bắc Bộ ngày nắng; Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác, có nơi mưa to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 10/10 đến ngày 12/10, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (10-20/10):

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/10 đến ngày 12/10:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: đêm 10/10 và sáng 11/10 mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều 11/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Các khu vực khác: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 12/10 đến ngày 20/10:

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 16-18/10 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mưa vài nơi, riêng từ ngày 16-20/10 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 13-16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.