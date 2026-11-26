Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết Bắc Bộ tiếp tục duy trì rét trong vài ngày tới, thì Trung Bộ có thể phải đối mặt với mưa lớn.

Ngày 26/11, thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo tiếp tục rét, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/11 đến ngày 27/11

-Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11, sau đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: đêm 25/11 có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến sáng 26/11; sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng chiều tối 27/11 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối 27/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 05/12: mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/11, đêm và sáng trời rét; sau đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 29/11, sau có mưa vài nơi.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ đêm 27/11 đến sáng 30/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ đêm 27-28/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Nam Quảng Trị từ ngày 29-30/11 còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 28-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết nhiều khu vực có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Ảnh minh hoạ: canva.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh