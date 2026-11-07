Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội chuyển mưa rét, nhiệt độ giảm 10°C

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ đang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh mạnh tràn về gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên ở miền Bắc trong mùa Đông năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C.

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 8 đến đêm 11/11, phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 7/11, thời tiết Hà Nội phổ biến ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 29-31°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 8/11, Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32°C, thấp nhất 24°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Tối và đêm 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Từ 9/11, Hà Nội trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất ngày giảm khoảng 10°C, phổ biến 22°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 19°C.

Từ 10-12/11, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức 24-26°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C, thời tiết ấm áp hơn.

Ngày 13/11, khu vực này tái diễn mưa rào và dông. Tuy nhiên, nhiệt độ trong ngày cũng không có nhiều biến động, cao nhất 25°C, thấp nhất 18°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 27-28°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 18-19°C.