Dự báo thời tiết 10/11/2026: Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc nơi nào rét dưới 12 độ?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét.

Không khí lạnh tràn về thời tiết miền Bắc chuyển rét rõ rệt. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Theo dự báo thời tiết trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C. Không khí lạnh trong mùa đông năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại được dự báo có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhưng thời gian kéo dài không nhiều.