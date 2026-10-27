Dự báo thời điểm không khí lạnh tràn về miền Bắc khiến thời tiết thay đổi trong thời gian tới

Không khí lạnh miền Bắc

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh yếu lệch đông, kết hợp nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và dông, nền nhiệt giảm nhẹ.

Trong những ngày tới, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác từ khoảng ngày 29-30/10.

Dự báo, khoảng ngày 1 - 2/11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh ở khu vực vùng núi và se lạnh vào đêm và sáng ở khu vực đồng bằng.

"Thời tiết có khả năng chuyển lạnh về đêm và sáng tại các tỉnh vùng núi, trong khi khu vực đồng bằng chuyển se lạnh", ông Hòa thông tin.

Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 1-2/11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm. Ảnh: T.H

Không khí lạnh hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN)

Thông tin trên TPO cho biết, miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử. Đợt nắng nóng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại Bắc Bộ kéo dài 5 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 – 37 độ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10.

Trong hai ngày đầu tháng 10, có tới 42 kỷ lục nhiệt độ được thiết lập tại miền Bắc. Trong đó khu vực Láng của Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38,4 độ - là mức nhiệt cao nhất của đợt nắng nóng này, cũng là kỷ lục nhiệt độ ghi nhận tại trạm đo này trong lịch sử tháng 10.

Theo cơ quan khí tượng, tình trạng nắng nóng bất thường trong mùa thu năm nay đến từ sự kết hợp của ba yếu tố:

Thứ nhất, tác động của biến đổi khí hậu. Xu thế nóng lên toàn cầu làm gia tăng nền nhiệt, tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và nhiệt độ cực đoan.

Thứ hai, El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh. Theo thống kê vào những năm El Nino rất mạnh, nhiệt độ không khí trung bình tháng trong các tháng từ mùa thu năm trước đến mùa hè năm sau thường cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), có tháng cao hơn từ 1 – 2 độ.

Riêng với đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 28/9–2/10, Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, kết hợp với hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới trên cao khiến nắng nóng bao trùm.

Ngoài ra, năm nay các đợt không khí lạnh đầu mùa tràn xuống nước ta khá yếu trong điều kiện Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới khiến trời vừa se lạnh đã nhanh chóng tăng nhiệt.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sang tháng 11, dù đón không khí lạnh vào đầu tháng, tuy nhiên những sóng lạnh trong thời gian này hoạt động yếu và ít hơn so với TBNN. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn có khả năng phổ biến cao hơn từ 1-2 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Nhận định xa hơn, dưới tác động của hiện tượng El Nino có cường độ rất mạnh, mùa đông năm 2026-2027 ở Việt Nam có khả năng ấm hơn TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn mọi năm.

Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng vẫn lưu ý khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại trong các tháng chính đông, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn, đặc biệt tại khu vực vùng núi cao phía Bắc.