Dự báo thời điểm không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc gây mưa nhiều ngày

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, hôm qua những sóng lạnh yếu lệch Đông đã tràn về miền Bắc tuy nhiên nhiệt độ giảm không đáng kể.

Không khí lạnh di chuyển rất chậm, dự kiến đêm ngày 3 sáng ngày 4/10 sẽ đẩy rãnh áp thấp xuống phía Bắc và gây mưa dông. Đến chiều tối ngày 4/10 gió mùa mới tràn về.

Cảnh báo mưa dông xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ đi kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với mưa nhiệt độ sẽ giảm mạnh.

Từ ngày 5/10, Bắc Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ giảm xuống từ 20-23 độ, vùng núi có nơi trời rét 19 độ.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay tại miền Bắc ít mưa, ban ngày trời nắng. Mức nhiệt cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các nơi khác từ 30-35 độ, độ ẩm trong không khí khá cao trên 60%, thời tiết khá oi bức.

Dự báo thời tiết tại Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối. Có điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trước khi có mưa dông, Nam Bộ trời nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất nhiều nơi 33-34 độ.

Nắng cũng xuất hiện ở khắp các tỉnh thành Trung Bộ trong ngày hôm nay. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng mức nhiệt từ 31-33 độ, cục bộ phường Cẩm Thành 35 độ. Từ Thanh Hóa đến TP Huế mức nhiệt từ 33-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường sắp tràn về gây mưa ở khu vực miền Bắc. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 02/10 đến ngày 03/10

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 03/10 đến ngày 11/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 04-05/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 06/10, đêm không mưa, ngày nắng. Từ ngày 05/10, khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 04-06/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ khoảng ngày 06-11/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng cao nguyên Trung Bộ từ đêm 03-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.