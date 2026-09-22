Dự báo thiên tai phức tạp, Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó

Theo Bộ Xây dựng, những ngày qua, nhiều địa phương, đặc biệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ trên một số sông, ngập sâu tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị. Nhiều tuyến giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài thời gian qua.

Dự báo thời gian tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp; tình trạng ngập lụt tại khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra.

Đặc biệt từ nay đến ngày 24/9, một số tỉnh khu vực miền Trung và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa lớn, nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Vì vậy Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để chủ động phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa.

Tại các vị trí có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết phải bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông; cắm phao tiêu, rào chắn, biển báo tại những đoạn đường bị ngập, đứt hoặc sạt lở.

Các lực lượng chức năng phải kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi điều kiện chưa bảo đảm an toàn.

Với những điểm sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương tổ chức phân luồng từ xa, huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để khắc phục, bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất.

Đối với đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như cầu, đường yếu dễ ngập, khu vực có nguy cơ lũ quét, đá rơi, đất sụt.

Chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để khắc phục hậu quả, đồng thời xây dựng phương án dừng, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập, sụt trượt phải dừng tàu.

Ngành hàng không tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và điều hành bay.

Hãng hàng không theo dõi chặt diễn biến thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu cũng phải bảo đảm an toàn thi công, phòng chống sạt lở và sẵn sàng khắc phục sự cố công trình.

Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, các đơn vị phải hướng dẫn phương tiện neo đậu, tránh trú an toàn; yêu cầu tàu thuyền neo gần cầu vượt sông nhanh chóng di dời, không để phương tiện bị lũ cuốn trôi, va vào công trình.

Hệ thống phao tiêu, báo hiệu đường thủy cũng phải được thu hồi, bảo quản trước khi lũ về và triển khai lại sau mưa lũ.

Sở Xây dựng các địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng được yêu cầu phối hợp với các lực lượng quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy chủ động khắc phục sự cố, phân luồng, bảo đảm giao thông.