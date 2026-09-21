Dự báo tăng trưởng 11%, Việt Nam đối mặt bài toán vốn 1.500 tỷ USD

Nhiều tổ chức quốc tế đồng loạt đưa ra dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027. Đáng chú ý nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng năm 2027 có thể đạt 11% nhờ động lực từ sản xuất chế biến chế tạo, dịch vụ, đầu tư, xuất khẩu gia tăng cùng các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì.

Ở chiều hướng tương tự, Ngân hàng UOB đánh giá Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng trong năm 2026 nhờ tiêu dùng nội địa vững mạnh, dòng vốn FDI ổn định, năng lực xuất khẩu và tiến độ hạ tầng. Số liệu quý II năm 2026 ghi nhận GDP tăng 8,39%, vượt mức 7,94% của quý I và là mức tăng quý II mạnh nhất kể từ năm 2011, giúp GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%. Dù vậy, UOB tính toán rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, GDP nửa cuối năm 2026 phải tăng tới gần 11,9%.

Nền tảng thuận lợi hơn cho kịch bản tăng trưởng cao

Theo số liệu Bộ Tài chính được UOB dẫn lại, Việt Nam cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương 1,5 nghìn tỷ USD vốn đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 để giữ vững đà tăng trưởng hai con số. Dòng vốn này tập trung cho hạ tầng, kinh tế xanh, công nghệ, sản xuất và an sinh xã hội. UOB khuyến nghị vốn Nhà nước chỉ nên đóng vai trò vốn mồi, đồng thời phải tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thay vì chỉ chạy theo quy mô.

Về công cụ thực thi, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB (Singapore), cho rằng chính sách tài khóa là công cụ phù hợp hơn lúc này thông qua đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả vốn, thay vì dựa dẫm vào tín dụng hay lãi suất.

Nhìn nhận về chu kỳ phát triển mới, ông Jens Lottner, CEO Techcombank cho biết Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ tăng trưởng mới. Nếu nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng GDP 10%, quy mô GDP và thu nhập bình quân đầu người có thể thay đổi đáng kể từ khoảng 6.000 USD lên 8.000 USD.

Tuy nhiên, để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng cao hơn, huy động vốn sẽ là một trong những điều kiện then chốt. Theo tính toán được ông Lottner đưa ra, tổng nhu cầu hình thành vốn có thể đạt khoảng 1.100 tỷ USD. Riêng đầu tư nâng cấp hạ tầng và chuyển dịch mô hình kinh tế sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, gắn với mục tiêu Net Zero vào năm 2050, cần khoảng 500 tỷ USD trong 5 năm tới. Ngoài ra, nhu cầu vốn còn đến từ kinh tế số, trung tâm dữ liệu, bất động sản và đô thị hóa.

"Có một điều rất rõ ràng: chúng ta không thể bước vào quỹ đạo tăng trưởng này nếu không huy động được lượng vốn lớn hơn rất nhiều so với hiện nay", ông nói.

Bài toán gỡ điểm nghẽn nguồn vốn

Đa số chuyên gia khẳng định tín dụng ngân hàng không thể và không nên là nguồn cung ứng duy nhất, mà dòng tiền phải được khơi thông từ ngân sách, ODA, vốn ưu đãi quốc tế và các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Tại Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 được tổ chức mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cũng đưa ra cảnh báo việc phụ thuộc quá mức vào tín dụng cho các dự án dài hạn sẽ tạo ra cấu trúc lệch kỳ hạn đầy rủi ro. Các đại dự án giao thông, năng lượng, logistics, chuyển đổi số đòi hỏi vốn rất lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài, điều mà đầu tư công không thể đơn độc cáng đáng.

Do đó, Phó Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại phải nâng tầm thành đối tác tài chính toàn diện, đóng vai trò kiến trúc sư tài chính có năng lực tư vấn, thẩm định, cấu trúc giải pháp vốn, tài trợ hợp vốn và kết nối dòng tiền quốc tế. Nguyên tắc cốt lõi được ông khẳng định là tăng trưởng nhanh phải đi cùng ổn định vĩ mô, huy động vốn lớn phải đi cùng kỷ luật thị trường và đổi mới sáng tạo phải gắn liền với quản trị rủi ro.

Theo các chuyên gia, cơ hội huy động vốn quốc tế càng rộng mở khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21 tháng 9. Đón đầu dòng vốn này, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam ước tính dòng vốn thụ động trong 12 tháng tới đạt khoảng 1,5 tỷ USD, trong khi dòng vốn chủ động sẽ còn lớn hơn. Báo cáo từ Agriseco Research cũng dự báo thị trường có thể đón 7 đến 9 tỷ USD vốn ngoại trong 1 đến 2 năm tới, với 2 đến 3 tỷ USD đến từ các quỹ thụ động.

Tại Thông báo số 428/TB-VPCP kết luận buổi làm việc với NHNN và các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã định hình các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao.

Thủ tướng yêu cầu NHNN kiên định kiểm soát lạm phát, giữ vững an toàn hệ thống, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và thường xuyên xác định điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát với hỗ trợ tăng trưởng hai con số. Các công cụ lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản phải gắn với kịch bản cụ thể và có ngưỡng cảnh báo rõ ràng.

Đối với tín dụng, Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt, không coi chỉ tiêu tăng trưởng là trần cứng trong mọi thời điểm. Dòng vốn phải hướng đúng đối tượng, đúng thời điểm với chi phí hợp lý vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, dự án hạ tầng thiết yếu, dự án BT, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đi đôi với việc mở rộng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, cơ quan điều hành phải kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro, đồng thời phối hợp Bộ Tài chính điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước nhằm đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế.