Dự báo siêu El Niño có thể khiến 450.000 người chết trong 6 tháng tới

Cánh đồng lúa bị khô hạn ở Tây Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Anh ngày 23/9, con số này chưa bao gồm các trường hợp tử vong sớm do nhiệt độ vốn đã tăng trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Tác động sẽ xảy ra trên toàn cầu, từ Indonesia đến Ấn Độ và từ Nigeria đến Mỹ. Dự kiến sẽ có thêm nhiều người tử vong do hạn hán, cháy rừng và lũ lụt mà El Niño gây ra.

Các trường hợp tử vong do nắng nóng được ước tính ở cấp độ khu vực. Theo các nhà nghiên cứu, những dự báo này qua đó xác định những nơi có thể triển khai các biện pháp bảo vệ người dân để cứu sống nhiều người. Các biện pháp có thể bao gồm cải thiện dự báo nắng nóng, xây dựng các trung tâm tránh nóng để người dân trú ẩn, tăng nhân lực cho các cơ sở y tế vào những thời điểm nóng nhất và tăng cường bảo vệ người lao động ngoài trời.

El Niño đang khiến Trái Đất nóng lên đã vượt qua mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận đối với hiện tượng này vào ngày 21/9, vài tháng trước thời điểm dự kiến đạt đỉnh. Nhiệt độ này cao hơn nhiều so với các đợt El Niño trước đây đến mức các nhà khoa học gọi hiện tượng này là khó tin và ở cấp độ cực đoan. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên nhưng có thể trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng Trái Đất nóng lên.

Giáo sư Michael Greenstone, đồng sáng lập Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu và là đồng tác giả báo cáo trên, cho biết: “Ước tính 451.000 người là con số lớn đến mức khiến người ta không biết nói gì, nhưng đó là những ông bố, bà mẹ và trẻ em, ông bà và hàng xóm, những người đi làm, chăm sóc gia đình và sống cuộc đời của mình”.

Ước tính số người tử vong được đưa ra cho giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027, là thời điểm các dự báo nhiệt độ hiện nay kết thúc. Tuy nhiên, dự báo số người tử vong do nắng nóng ở mức cao sẽ tiếp tục cho đến tháng 6 hoặc tháng 7/2027.

Các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong 6 tháng tới là những nước nhiệt đới gồm Nigeria, Indonesia, Sudan, Ấn Độ và Brazil. Mỹ nằm trong số 20 quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất, có khoảng 3.500 trường hợp tử vong bổ sung do nắng nóng. Xét trên phạm vi rộng hơn, khu vực Sahel ở châu Phi và Đông Nam Á cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đồng tác giả báo cáo, Tiến sĩ Tamma Carleton tại Đại học California, Berkeley, bình luận: “Tăng cường ứng phó khẩn cấp và tập trung tốt hơn các nỗ lực có thể cứu sống nhiều người trong năm nay. Nhưng 20 năm nữa, khi những mức nhiệt cực đoan hiện nay trở thành trạng thái bình thường mới, chúng ta không muốn phải luôn ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng ta cần hành động ngay từ bây giờ để thiết kế, triển khai và đánh giá những công cụ có thể cứu sống con người trong những năm tới”.

Các dự báo được thực hiện bằng những phương pháp đã được bình duyệt, theo dõi mối quan hệ giữa nhiệt độ và số trường hợp tử vong bổ sung do nắng nóng theo từng tháng tại 24.378 khu vực trên toàn thế giới. Dữ liệu này được kết hợp với các dự báo về nhiệt độ tăng cao do El Niño trong những tháng tới. Mức cơ sở được sử dụng là số người tử vong do nắng nóng trong một tháng trung bình trong giai đoạn 1996-2025.

Ông Greenstone cho biết: “Mọi người đã có thể dự báo khi nào sẽ xảy ra những cú sốc đối với mùa màng và đưa ra cảnh báo trước về những tác động đó. Báo cáo mới này đang mở ra khả năng làm điều tương tự đối với một kết quả còn quan trọng hơn, thậm chí quan trọng nhất, đó là số người tử vong”. Báo cáo sẽ được gửi tới một tạp chí khoa học để bình duyệt, nhưng ông Greenstone cho rằng trong bối cảnh tình hình cấp bách, sẽ là vô trách nhiệm nếu không công bố thông tin này.

Nguồn cung lương thực cũng sẽ chịu tác động của El Niño. Tháng 8, Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo những tác động của hiện tượng này có thể khiến khoảng 50 triệu người rơi vào tình trạng thiếu đói nghiêm trọng và đẩy giá lương thực tăng. Đợt El Niño lớn trong giai đoạn 1877 - 1878 đã khiến trên 50 triệu người tử vong do hạn hán và nạn đói, trong đó Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giáo sư Friederike Otto thuộc Đại học Imperial College London bình luận: “Đợt El Niño hiện nay là sự phân bổ lại năng lượng rất lớn trong hệ thống khí hậu và nguy hiểm vì diễn ra trên nền hệ thống khí hậu đã ấm lên đáng kể do tác động của con người. Vì vậy, tại nhiều nơi trên thế giới, chúng ta sẽ thấy những mức nhiệt cực đoan chưa từng có, cùng tất cả những hệ quả đối với sức khỏe, an ninh lương thực và tình trạng căng thẳng về nguồn nước. El Niño đến rồi đi, nhưng chừng nào chúng ta còn tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch, hiện tượng này sẽ xảy ra trên một nền nhiệt ngày càng cao, khiến các cộng đồng khó ứng phó với những hậu quả hơn”.