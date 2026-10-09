Dự báo PNJ sắp được các quỹ ETF mua vào hơn 3 triệu cổ

Dòng tiền vào các ETF sử dụng chỉ số VNDiamond vẫn tiếp tục bị rút ròng trong thời gian qua, theo số liệu từ MBS.

Tại ngày 30/09/2026, 5 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 11,2 nghìn tỷ đồng, trong đó DCVFMVN chiếm tỷ trọng 96%.

Trong tháng 9/2026, các quỹ ETF sử dụng chỉ số VNDiamond ghi nhận ròng tiền bị rút ròng hơn 650 tỷ đồng, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên 750 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến ngày 30/09/2026, chỉ số VNDiamond giảm 15,3%, trong khi đó VN-Index giảm 0,9% và VN30 giảm 6,1%.

MBS dự báo KDH sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số trong kỳ soát xét quý 4/2026 do FOL hiện tại khoảng 55% không đáp ứng (tối thiểu 65%). Không có cổ phiếu mới nào đạt tiêu chí FOL tối thiểu 95% để được lựa chọn thêm vào rổ thay thế KDH, do đó dự báo HOSE sẽ không thêm mới khi rổ chỉ số duy trì 17 cổ phiếu đáp ứng yêu cầu tối thiểu 10 cổ phiếu trong rổ.

PNJ trong kỳ soát xét quý 4/2026 chưa vi phạm các tiêu chí của rổ chỉ số nhưng với những thông tin bất lợi về kết quả kinh doanh trong thời gian tới, và đà bán ròng cơ cấu của các quỹ nước ngoài có thể ảnh hưởng tới khả năng duy trì trong rổ chỉ số.

FOL hiện tại của FPT đạt khoảng 65,52% vừa đạt ngưỡng tối thiểu để duy trì trong rổ, nếu quỹ ngoại tiếp tục đà bán ròng FPT thì FOL có thể sẽ thấp hơn ngưỡng tối thiểu trong những kỳ soát xét tiếp theo có thể bị loại khỏi rổ chỉ số.

Tương tự MSB FOL hiện tại vẫn duy trì khoảng 87%, đáng chú ý khối ngoại đã hạ mạnh tỷ trọng trong 5 tháng gần đây xuống còn khoảng 7,4% so với trước đó ở mức 28% (Room tối đa 30%) khiến tỷ lệ FOL không đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

Về kết quả cơ cấu, GMD là cổ phiếu được dự báo hưởng lợi lớn nhất về giá trị mua. Tỷ trọng GMD trong VNDiamond có thể tăng từ 10% lên 12,6%, tương ứng tăng 2,6 điểm phần trăm. Với mức giá 78.100 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu dự kiến được mua thêm khoảng 3,57 triệu đơn vị, cao nhất trong nhóm được tăng tỷ trọng.

Tiếp theo là PNJ, với tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.

REE cũng được dự báo tăng tỷ trọng từ 4,5% lên 5,5%, tương ứng tăng 1 điểm phần trăm và mua thêm khoảng 2,32 triệu cổ phiếu. Ngoài ba cổ phiếu trên, NLG, MBB, HDB, TCB, VPB, CTG, OCB, CTD và BMP đều được dự báo tăng tỷ trọng.

Trong nhóm ngân hàng, mức tăng tỷ trọng không quá lớn nhưng số lượng cổ phiếu được mua thêm đáng chú ý. MBB có thể được mua thêm 2,08 triệu cổ phiếu, HDB 1,42 triệu, TCB 1,04 triệu, VPB 738.827 cổ phiếu, CTG 731.333 cổ phiếu và OCB 668.458 cổ phiếu.

Đáng chú ý, MWG không thay đổi tỷ trọng, tiếp tục ở mức tối đa 15% trong bảng dự báo, do đó không phát sinh giao dịch cơ cấu từ thay đổi tỷ trọng.

Ở chiều ngược lại, MSB là cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất về khối lượng. Tỷ trọng dự kiến giảm từ 2% xuống 0,7%, tương ứng giảm 1,3 điểm phần trăm và lượng cổ phiếu bán ra lên tới 11,46 triệu đơn vị.

ACB cũng bị giảm tỷ trọng đáng kể, từ 7,3% xuống 5,8%. Điều này tương ứng lượng cổ phiếu bị bán khoảng 7,71 triệu đơn vị.

Đứng thứ ba là FPT, với tỷ trọng giảm từ 16% xuống 13,4%, tương ứng giảm 2,6 điểm phần trăm. Khối lượng cổ phiếu dự kiến bị bán khoảng 4,41 triệu đơn vị.

Trong khi đó, KDH là trường hợp đặc biệt khi tỷ trọng được dự báo giảm từ 0,6% về 0%, tương ứng toàn bộ 3,52 triệu cổ phiếu được bán ra. MBS Research cho rằng KDH có khả năng bị loại khỏi rổ do tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại chỉ khoảng 55%, thấp hơn ngưỡng tối thiểu 65% theo tiêu chí của chỉ số.

TPB cũng nằm trong nhóm giảm tỷ trọng, từ 1,2% xuống 0,8%, tương ứng bán khoảng 2,89 triệu cổ phiếu.