Tăng trưởng tín dụng quý III phân hóa

Tín dụng tại 27 ngân hàng niêm yết trong quý III/2026 ghi nhận tăng 3,2% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tín dụng tăng 12,6% so với đầu năm, thấp hơn cùng kỳ 2025 nhưng cao hơn mức tăng trưởng của 2023 và 2024.

Nhóm ngân hàng TMCP lớn tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng tín dụng, với mức tăng bình quân 4,5% so với quý trước và 18,7% kể từ đầu năm, đồng thời đóng góp 55% dư nợ tăng thêm trong quý. Động lực chính vẫn tập trung tại các ngân hàng có hạn mức tín dụng cao, bao gồm HDBank (+8,5% so với quý II), MB (+4,7%) và VPBank (+4,0%).

Một số ngân hàng khác có mức tăng trưởng tín dụng đột biến trong quý III/2026 gồm LPBank (+12,1% so với quý II), NCB (+11,1%), SACOMBANK (+10,1%). S&I Ratings chỉ ra rằng diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh NHNN điều hành tín dụng theo hướng linh hoạt và mở rộng có chọn lọc, điển hình là cơ chế cho phép loại trừ dư nợ tài trợ 18 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia khỏi room tín dụng.

Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận dư nợ tại cuối quý III giảm so với quý II như VietBank (-2,2%), ABBANK (-1,2%), TPBank (-0,7%) và OCB (- 0,1%).

Ảnh: S&I Ratings

Xét về lĩnh vực, tín dụng xây dựng tăng tốc mạnh, trong khi cho vay kinh doanh bất động sản chững lại.

Dựa trên 16 ngân hàng công bố số liệu chi tiết, thống kê của S&I Ratings cho thấy cho vay ở lĩnh vực xây dựng có mức tăng mạnh nhất trong quý III/2026 (+15,4% so với quý II), đưa tăng trưởng lũy kế lên 25,4% trong 9 tháng đầu năm 2026. Diễn biến này phù hợp với xu hướng đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng của Việt Nam hiện nay.

Ngược lại, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng 1,6% trong quý, dù vẫn ghi nhận mức tăng 21% kể từ đầu năm. Tăng trưởng tín dụng kinh doanh BĐS có sự phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng: TPBank (+31,4% so với quý II), ACB (+25%), HDBank (+9,5%) và MB (+7,3%) vẫn tăng mạnh, trong khi VIB (-6,4%), Techcombank (-3,7%), VPBank (-1,6%) giảm dư nợ.

Theo kỳ hạn, tín dụng trung và dài hạn tiếp tục tăng nhanh hơn ngắn hạn, lần lượt đạt 14,6% và 9,8% kể từ đầu năm.

Xét theo phân khúc khách hàng, tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vẫn là động lực chính tại nhiều ngân hàng, trong khi tín dụng mảng bán lẻ phục hồi không đồng đều. Một số ngân hàng chuyên bán lẻ LPBank, VIB đã chủ động dịch chuyển trọng tâm sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, với dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng lần lượt 51% và 28% so với đầu năm, trong khi tín dụng mảng khách hàng cá nhân sụt giảm 15% và 1%.

NIM ngân hàng vẫn chịu áp lực

Cũng theo S&I Ratings, NIM (ttm) của 27 ngân hàng niêm yết gần như đi ngang ở mức 3,03% tại cuối quý III/2026 (+0,01 điểm % so với quý II) sau khi liên tục giảm kể từ năm 2025.

Xu hướng NIM tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngân hàng. Các NHTM quốc doanh duy trì đà phục hồi, với NIM tăng thêm 0,07 điểm % so với quý II, ngoại trừ BIDV ghi nhận NIM giảm 0,01 điểm %. Trong khi đó, NIM của nhóm ngân hàng TMCP quy mô lớn và vừa cùng giảm 0,05 điểm %, ngân hàng TMCP nhỏ giảm 0,01 điểm % dù tốc độ thu hẹp đã chậm lại so với quý II.

Tuy vậy, mức giảm của nhóm ngân hàng TMCP lớn chủ yếu đến từ SACOMBANK (-0,46 điểm %). Nếu loại trừ SACOMBANK, NIM của các ngân hàng lớn còn lại gần như đi ngang.

Ảnh: S&I Ratings

Lợi suất cho vay tăng nhanh hơn chi phí huy động là yếu tố chính góp phần giúp NIM ổn định trong quý vừa qua. Cụ thể, trong quý, lợi suất cho vay toàn ngành tăng 0,41 điểm %, vượt mức tăng 0,39 điểm % của chi phí tiền gửi.

Chênh lệch cải thiện rõ nhất tại nhóm NHTM quốc doanh (lợi suất cho vay +0,41 điểm % so với chi phí tiền gửi +0,32 điểm %). Lợi thế nguồn vốn rẻ với tỷ lệ CASA cao nhất ngành (khoảng 25%), giúp hạn chế một phần tác động từ chi phí huy động kỳ hạn tăng cao.

Trong khi đó, diễn biến NIM tại các ngân hàng quy mô lớn trái chiều. NIM của VPBank ghi nhận giảm 0,15 điểm %, HDBank giảm 0,14 điểm % khi chi phí tiền gửi tăng mạnh (lần lượt +0,54 và +0,51 điểm %) so với lợi suất cho vay (+0,35 và +0,31 điểm %), có thể phản ánh việc tăng cường huy động có kỳ hạn khi tín dụng tăng nhanh. NIM của MB và ACB duy trì NIM tương đối ổn định, lần lượt tăng 0,06 điểm % và 0,04 điểm %.

Ảnh: S&I Ratings

Về triển vọng NIM trong thời gian tới, S&I Ratings đánh giá NIM các ngân hàng vẫn chịu áp lực do độ trễ điều chỉnh chi phí vốn và định hướng giảm mặt bằng lãi suất của NHNN.

Mặc dù các ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm từ kỳ hạn 6 tháng trở lên theo chỉ đạo của NHNN hồi tháng 10, chi phí vốn bình quân có thể chưa giảm tương ứng do các khoản tiền gửi kỳ hạn hiện hữu được huy động với lãi suất cao trước đó. Trong khi đó, việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (yêu cầu giảm 1,5-2%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên) có thể gây áp lực trở lại lên lợi suất tài sản.

Nhóm phân tích do đó kỳ vọng NIM toàn ngành sẽ tiếp tục dao động về quanh mức 3,0% vào cuối năm nay.