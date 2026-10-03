Dự báo nhu cầu tăng, ngành than đặt mục tiêu tiêu thụ 11,67 triệu tấn quý IV

Một góc mỏ khai thác than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu. Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN

Trong khi đó, nhu cầu than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác được dự báo tăng so với quý III và cùng kỳ. Thời tiết chuyển sang mùa hanh khô, lạnh cũng làm thay đổi các yếu tố rủi ro về cháy nổ, khí mỏ và an toàn lao động.

TKV đặt mục tiêu tập trung nguồn lực, điều hành quyết liệt để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Riêng tháng 10, Tập đoàn phấn đấu sản xuất 2,896 triệu tấn than nguyên khai, 3,298 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 3,498 triệu tấn than. Trong quý IV, các chỉ tiêu tương ứng là 9,289 triệu tấn, 9,933 triệu tấn và 11,674 triệu tấn.

Đối với khoáng sản, TKV đặt kế hoạch quý IV sản xuất 402.500 tấn alumin quy đổi, 36.627 tấn tinh quặng đồng, 9.743 tấn đồng tấm, 1.911 tấn kẽm thỏi và 49.039 tấn phôi thép.

Sản lượng điện quý IV dự kiến đạt 2.887,8 triệu kWh; thuốc nổ 20.800 tấn; Nitrat Amon sản xuất 67.146 tấn và tiêu thụ 65.990 tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn được đặt kế hoạch đạt 13.612 tỷ đồng trong tháng 10 và 45.247 tỷ đồng trong quý IV.

Theo báo cáo của TKV, trong 9 tháng, TKV cơ bản duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt hoặc vượt 75% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 139.659 tỷ đồng, tương đương 81,4% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Theo TKV, trong quý III/2026, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra trong bối cảnh thời tiết, thị trường và thủ tục pháp lý còn nhiều khó khăn. Mưa lớn, bão số 4 ảnh hưởng đến khai thác, vận tải, thoát nước mỏ, bóc xúc đất đá và giao nhận than. Trong khi đó, nhu cầu than cho sản xuất điện giảm so với cao điểm mùa khô do thủy điện được huy động tăng và một số nhà máy nhiệt điện giảm tồn kho về định mức trong mùa mưa.

Trước những yếu tố bất lợi, các đơn vị trong Tập đoàn duy trì kỷ luật điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, chuẩn bị nguồn than và bảo đảm cung ứng cho sản xuất điện theo nhu cầu huy động.

Sản lượng than nguyên khai tháng 9 ước đạt 2,706 triệu tấn; quý III đạt 8,055 triệu tấn. Lũy kế 9 tháng đạt 27,643 triệu tấn, bằng 75% kế hoạch năm.

Than thành phẩm sản xuất trong tháng 9 đạt khoảng 3,124 triệu tấn, quý III đạt 8,780 triệu tấn và 9 tháng đạt 28,510 triệu tấn, tương đương 77,7% kế hoạch.

Đáng chú ý, sản lượng than tiêu thụ 9 tháng ước đạt 39,051 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện đạt khoảng 31,691 triệu tấn, tương đương 75,5% kế hoạch.

TKV cho biết công tác tiêu thụ than có chuyển biến tích cực, các đơn vị chủ động duy trì sản xuất, chuẩn bị nguồn và bảo đảm cung ứng than cho sản xuất điện theo nhu cầu.

Ở lĩnh vực khoáng sản, hoạt động các nhà máy tuyển khoáng, luyện kim cơ bản ổn định trong bối cảnh giá một số kim loại cơ bản duy trì ở mức thuận lợi.

Sản lượng alumin quy đổi 9 tháng đạt khoảng 1,049 triệu tấn, bằng 80,7% kế hoạch năm; tiêu thụ đạt 1,025 triệu tấn, tương đương 78,8% kế hoạch.

Sản xuất tinh quặng đồng đạt 82.576 tấn trong 9 tháng, trong khi tiêu thụ đạt 26.256 tấn, bằng 90,4% kế hoạch năm. Đồng tấm sản xuất đạt 22.256 tấn và tiêu thụ 21.995 tấn.

Sản lượng kẽm thỏi 9 tháng đạt 6.589 tấn, bằng 79,2% kế hoạch; phôi thép đạt 116.301 tấn, tương đương 77,2% kế hoạch năm.

Theo TKV, khối khoáng sản duy trì vận hành các nhà máy, doanh thu khoáng sản đạt 87,2% kế hoạch năm, qua đó tận dụng diễn biến thuận lợi của thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài than và khoáng sản, sản lượng điện sản xuất 9 tháng của TKV ước đạt 7.902,2 triệu kWh, bằng 75,3% kế hoạch năm.

Lũy kế 9 tháng, Tập đoàn sản xuất khoảng 52.320 tấn thuốc nổ và cung ứng 74.027 tấn. Sản lượng Nitrat Amon sản xuất đạt 132.854 tấn, tiêu thụ khoảng 134.010 tấn.

Doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 9 ước đạt 16.368 tỷ đồng, quý III đạt 44.259 tỷ đồng và 9 tháng đạt 139.659 tỷ đồng. Mức doanh thu này tương đương 81,4% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 20.513 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch năm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định cũng góp phần duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân 9 tháng đạt 19,866 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch năm và tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, TKV cũng dự kiến thực hiện khoảng 129,46 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, tập trung vào hỗ trợ xây dựng trường học, nhà ở cho hộ nghèo, công trình hạ tầng và các hoạt động an sinh tại địa phương.