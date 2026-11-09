Dự báo nhiệt độ thấp nhất đợt lạnh này tại các tỉnh miền Bắc

Sáng nay, 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ lúc 7h cùng ngày phổ biến 19-21 độ C, vùng núi từ 15-18 độ C; tại đặc khu Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, từ đêm 9/11 TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 9/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m; ở vịnh Bắc Bộ 2-4m. Biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Trong sáng 9/11, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 9/11, ở tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.