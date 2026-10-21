Dự báo nhiệt độ cả nước cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm

Thu thập dữ liệu quan trắc về thời tiết tại các trạm khí tượng - thủy văn. Ảnh: Cục Khí tượng - thủy văn

Về lượng mưa, Nam bộ cùng với Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%.

Trong báo cáo ngày 21-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra dự báo tổng lượng mưa tại trạm Nhà Bè (TPHCM) trong 1 tháng tới đạt 100-200mm. Tại trạm Cần Thơ, lượng mưa khoảng 140-250mm.

Hiện đang là cuối mùa mưa song trung tâm nhận định, mưa diện rộng vẫn có thể xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước, tập trung tại Trung bộ.

Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 1 tháng tới thấp hơn trung bình nhiều năm. Thống kê trung bình nhiều năm cho thấy, trong thời gian này có 1,6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 0,6 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Cùng ngày, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, thời tiết nông vụ từ ngày 21 đến 27-10 với hình thái chủ yếu ở Nam bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối. Những ngày cuối tuần, mực nước các sông có xu hướng lên nhanh theo kỳ triều cường. Mưa kết hợp triều cường có thể gây ngập, người dân cần chủ động đề phòng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng dự báo, Đông Nam bộ có nắng nóng xuất hiện từ tháng 2-2027, sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Sang tháng 3 và 4-2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4-2027, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng thiếu hụt mưa trong khi nền nhiệt độ cao. Tình trạng này có thể tác động đáng kể đến nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất.