Dự báo ngày 5-10, Hà Nội chuyển lạnh

Không khí lạnh có thể gây mưa tại Hà Nội trong những ngày tới. Ảnh: CTV

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 2-10 đến nay đã có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng chiều tối và đêm 4-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 4-10, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, từ đêm 4 đến sáng 5-10, trên địa bàn thành phố có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5-10 trời chuyển lạnh.