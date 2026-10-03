Dự báo ngày 5-10, Hà Nội chuyển lạnh
Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 5-10, thời tiết tại Hà Nội sẽ chuyển lạnh. Trên địa bàn thành phố dự kiến cũng sẽ có mưa dông.
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 2-10 đến nay đã có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ C.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng chiều tối và đêm 4-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 4-10, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.
Riêng tại khu vực Hà Nội, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, từ đêm 4 đến sáng 5-10, trên địa bàn thành phố có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5-10 trời chuyển lạnh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/du-bao-ngay-5-10-ha-noi-chuyen-lanh-1759316.html