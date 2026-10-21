Dự báo ngày 21/10: Không khí lạnh yếu tràn về, có nơi mưa rải rác

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21/10, không khí lạnh yếu tràn về nước ta. Cường độ không khí lạnh không mạnh lại di chuyển lệch đông nên chủ yếu làm gió đông bắc ở vùng biển của khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8 từ chiều cùng ngày. Sóng biển cao 2-4m, biển động. Hình thái thời tiết này có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển.

Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với trường gió đông đến đông nam có cường độ yếu, vì vậy chỉ gây ra mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế .

Vì mưa không lớn, diện cũng không nhiều nên nền nhiệt ở khu vực này chỉ giảm nhẹ 1-2°C trong ngày 21 và 22/10. Sau đó, mưa giảm, nhiệt độ cũng tăng dần lên trong những ngày cuối tuần.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Đêm 21 và ngày 22/10, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 21/10.

Lưu ý, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng, từ chiều có mưa rải rác. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 21/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa vài nơi; từ chiều có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.