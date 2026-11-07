Dự báo nền kinh tế toàn cầu vào năm 2040

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện GDP dự báo năm 2040 của 190 nền kinh tế, dựa trên Bảng xếp hạng Kinh tế Thế giới 2026 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) công bố. Số liệu tính theo giá USD hiện hành và chưa điều chỉnh theo lạm phát.

Theo ước tính của CEBR, GDP của Mỹ năm 2026 đạt 31,6 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 26% GDP toàn cầu. Trung Quốc đạt 20,9 nghìn tỷ USD, tương đương 17%. Như vậy, khoảng cách giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện ở mức 10,7 nghìn tỷ USD.

Đến năm 2040, khoảng cách này được dự báo thu hẹp còn khoảng 5 nghìn tỷ USD. Mỹ vẫn dẫn đầu với GDP 52,9 nghìn tỷ USD, nhưng Trung Quốc bám sát ở vị trí thứ hai với 47,9 nghìn tỷ USD. Theo đó, tỷ trọng của Trung Quốc trong GDP toàn cầu tăng lên 21%, trong khi tỷ trọng của Mỹ giảm xuống 23%.

Đáng chú ý, theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc hiện đã là nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) - phương pháp có tính đến chênh lệch giá cả giữa các nước.

Sự vươn lên của Trung Quốc là một phần trong xu hướng trọng tâm kinh tế thế giới dịch chuyển sang châu Á. Theo đó, tỷ trọng của châu Á trong GDP toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ mức khoảng 32% vào năm 2026 lên 39% vào năm 2040. Trong cùng giai đoạn, tỷ trọng của châu Âu giảm từ 26% xuống 21%, còn của Bắc Mỹ giảm từ 30% xuống 27%.

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ được dự báo vươn từ vị trí thứ 4 năm 2026 lên thứ 3 vào năm 2040. Quy mô kinh tế nước này sẽ tăng gấp hơn 3 lần, từ 4,5 nghìn tỷ USD lên 14,1 nghìn tỷ USD. Mức này vượt tổng GDP dự báo của Đức và Nhật Bản, lần lượt là 7,8 nghìn tỷ USD và 5,9 nghìn tỷ USD. Theo CEBR, việc các nhà sản xuất đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc đang mở ra cơ hội cho Ấn Độ.

Ngược lại, Đức và Nhật Bản đều tụt hạng dù vẫn duy trì tăng trưởng. Đức bị Ấn Độ vượt qua, rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4. Nhật Bản bị Anh vượt qua, rơi từ thứ 5 xuống thứ 6.

Cũng tại châu Á, Indonesia thậm chí có bước nhảy vọt lớn hơn, từ vị trí thứ 17 lên thứ 8. Với quy mô dự báo 4,2 nghìn tỷ USD vào năm 2040, kinh tế Indonesia sẽ vượt mức 3,8 nghìn tỷ USD của Italy. Theo đó, Italy bị đẩy ra khỏi nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới.