Dự báo Nam bộ mưa to cuối tuần, TPHCM đề phòng ngập do triều cường

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết TPHCM và Nam bộ ngày 6-11 và cuối tuần này. Video: Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cung cấp

Theo nhận định của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 6 đến 8-11, thời tiết khu vực Lâm Đồng và Nam bộ chịu ảnh hưởng của các nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Hình thế này tiếp tục duy trì, khiến khu vực Nam bộ phổ biến ngày nắng, trưa chiều oi nóng, chiều tối và tối có mưa dông.

Trong những ngày cuối tuần, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam bộ là những khu vực phát triển mưa dông nhiều hơn các khu vực còn lại. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, các nhiễu động gây mưa có xu hướng phát triển mạnh hơn vào chiều tối thứ bảy (7-11) và chủ nhật (8-11). Do vậy, mưa dông trong thời gian này có khả năng gia tăng, xuất hiện mưa vừa, mưa to, kèm theo dông sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ lưu ý người dân Nam bộ cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong những cơn dông, nhất là tại Lâm Đồng và khu vực miền Đông Nam bộ. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có dông sét, gió giật mạnh.

Triều cường trên sông Sài Gòn gây ngập nhiều tuyến đường ven sông, tối 28-10. Ảnh: DUY TRẦN

Tại TPHCM, cùng với nguy cơ mưa to cục bộ, người dân cần lưu ý tình trạng triều cường đang dâng cao theo kỳ thủy triều đầu tháng 10 âm lịch. Mưa lớn kết hợp triều cường có thể gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong những ngày cuối tuần.