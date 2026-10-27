Xã hộiMôi trường - Khí hậu

Dự báo Nam bộ có mưa lớn trong 2-3 ngày tới

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 27 đến 29-10, mưa có xu hướng tăng ở khu vực Nam bộ, tập trung ở phía Bắc miền Đông Nam bộ và các tỉnh ven biển phía Đông của miền Tây Nam bộ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
22 liên quanGốc

PHÚC VĂN - THY HOÀNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-bao-nam-bo-co-mua-lon-trong-2-3-ngay-toi-post878758.html