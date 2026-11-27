Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 27-11, của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh trong ngày 27 và 28-11 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía bắc tỉnh có mưa lớn hơn so với khu vực phía nam.

Dự báo mưa trong 2 ngày 27 và 28-11 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đêm 26 và sáng 27-11, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Dự báo từ ngày 27 đến ngày 28-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc tỉnh phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm; khu vực phía nam tỉnh phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 28 đến đêm 29-11, trên khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.