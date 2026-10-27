Dự báo mưa trên đất liền, gió xoáy trên biển khu vực Khánh Hòa

Theo các bản tin của cơ quan chuyên môn, trong ngày 27-10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dông khu vực đất liền và mưa dông, gió xoáy trên biển.

Cụ thể, theo bản tin lúc 10 giờ 40 ngày 27-10 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 3 giờ qua, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục phát triển trên khu vực ven biển di chuyển vào đất liền thuộc địa bàn các xã, phường: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Hưng, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Bắc Ninh Hòa, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Lâm, Diên Điền.

Khu vực phường Tây Nha Trang xuất hiện mưa dông vào sáng 27-10.

Ảnh radar tại khu vực tỉnh Khánh Hòa.

Trong 6 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông trên địa bàn các xã, phường nói trên, sau đó có khả năng mở rộng ra khu vực lân cận như: Tây Nha Trang, Vạn Ninh, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Thọ, Suối Hiệp, Cam Lâm, Suối Dầu, Cam Hiệp, Cam An và vùng ven biển. Trong cơn dông đề phòng sét, tố, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh; nước chảy xiết qua các bờ tràn, đường tràn. Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân chú ý phòng tránh để bảo đảm an toàn.

Cũng theo bản tin lúc 10 giờ ngày 27-10, trên vùng biển Khánh Hòa bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 27-10, vùng biển Khánh Hòa bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.