Từ chiều tối 29/11/2026 đến sáng 30/11/2026, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Từ chiều ngày 30/11/2026, mưa lớn tại khu vực này có khả năng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Ngày hôm nay (29/11/2026), khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa từ 07h đến 15h ngày 29/11/2026 có nơi trên 50mm, tiêu biểu:

Trà Giáp (TP. Đà Nẵng): 51.2mm

Ba Nam (Quảng Ngãi): 116.8mm

Lưu vực Suối Ngã Hai HCN Mỹ Lâm (Đắk Lắk): 54.4mm

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới

Từ chiều tối 29/11 đến sáng 30/11/2026

Khu vực: TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Diễn biến: mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Chiều tối và đêm 29/11/2026

Khu vực: phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ.

Diễn biến: mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Rủi ro trong mưa dông: có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo xu thế mưa

Từ chiều ngày 30/11/2026, mưa lớn tại khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp cần chủ động phòng tránh ngập úng.

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực sông, suối nhỏ khi có mưa lớn do nguy cơ lũ quét.

Đề phòng sạt lở đất tại các sườn dốc.

Khi có dông, chú ý lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để bảo đảm an toàn.

Theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong các bản tin cảnh báo riêng.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc: 15h30 ngày 29/11/2026.

Tin phát tiếp theo: 21h00 ngày 29/11/2026.