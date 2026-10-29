Dự báo mưa lớn từ Nam Quảng Trị đến TP Huế ngày 29/10/2026, cảnh báo ngập úng và lốc sét

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và TP. Huế trong sáng 29/10/2026 tiếp tục đón đợt mưa vừa, mưa to cục bộ với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 60mm. Đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng tại các đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất vùng núi.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế đối mặt mưa lớn trong ngày 29/10/2026.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Từ đêm 28/10 đến sáng sớm 29/10/2026, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP. Huế và phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng ghi nhận mưa to đến rất to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 28/10 đến 03h ngày 29/10/2026 tại một số trạm tiêu biểu:

Suối Lương (TP. Đà Nẵng): 197.2mm

Bạch Mã (TP. Huế): 185.6mm

Triệu Ái (Quảng Trị): 123.4mm

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Thời tiết tại các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên diễn biến đáng chú ý trong ngày và đêm 29/10/2026 như sau:

Phía Nam tỉnh Quảng Trị và TP. Huế: Sáng 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 60mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, TP. Đà Nẵng: Ngày và đêm 29/10 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Ngày và đêm 29/10 ghi nhận mưa dông diện rộng, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có điểm trên 60mm.

Cảnh báo xu thế: Từ chiều 29/10/2026, đợt mưa lớn tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và TP. Huế có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động môi trường

Cơ quan khí tượng đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Cấp 1. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tác động tiêu cực có thể xảy ra trong ngày gồm:

Ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Lũ quét bất ngờ xuất hiện trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại các sườn dốc và tuyến giao thông miền núi.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh

Người dân hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn, đường ngập sâu hoặc khu vực dòng chảy xiết.

Chủ động kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản tại các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng.

Theo dõi sát các vết nứt trên sườn đồi, bờ taluy để kịp thời sơ tán khi có dấu hiệu sạt lở.

Tin phát lúc: 03h30 ngày 29/10/2026

Tin phát tiếp theo: 09h00 ngày 29/10/2026