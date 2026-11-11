Dự báo mưa lớn ở Trung bộ giảm dần từ chiều mai 12-11

Chuyên gia khí tượng nhận định tình hình mưa và rét tại Trung bộ và Bắc bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp chiều tối 11-11

Trung tâm cảnh báo, từ chiều tối 11-11 đến sáng 12-11, khu vực Trung bộ tiếp tục chịu tác động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Do đó, mưa lớn còn duy trì, đặc biệt tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tại phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Khu vực ven sông xã Phước Giang ngập do mưa lớn. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Từ chiều 12-11, dự báo mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm dần. Trong hai ngày 13 và 14-11, mưa tiếp tục giảm cả về diện và lượng, chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Từ ngày 15-11, mưa trên khu vực Trung bộ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.

Chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, tại Bắc bộ, trong đêm 11-11, khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, khiến khu vực Tây Bắc bộ bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 12-11, mưa dông có xu hướng mở rộng ra ở khu vực Bắc bộ. Trong ngày 13-11, mưa dông chủ yếu còn tập trung ở khu vực Đông Bắc bộ.

Bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét. Từ ngày 13-11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.