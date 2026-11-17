Hiện nay (17/11), bộ phận không khí lạnh đã dự báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội: khoảng trưa và chiều 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.