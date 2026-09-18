Dự báo mới nhất những khu vực có mưa lớn trên cả nước trong 24 giờ tới

Đối với khu vực Bắc Bộ, hình thế gây mưa lớn trong những ngày qua đã không còn. Thời tiết đang tốt lên nhanh, trong đêm nay và sáng mai mưa chỉ còn xảy ra ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa không lớn, ngày mai trời tiếp tục có nắng.

Khu vực mưa lớn nhất trên cả nước trong 24 giờ tới sẽ tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến thành phố Huế với lượng mưa dự báo phổ biến 30-60 mm và có nơi mưa to trên 80 mm. Cần đề phòng khả năng xảy ra mưa với cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ.

Từ đêm 19/9 mưa lớn ở trên khu vực này sẽ có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, hiện tại quan sát trên ảnh mây vệ tinh cũng như là radar thời tiết cho thấy là mây dông đang phát triển ở khu vực tỉnh Lâm Đồng cũng như một vài tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Dự báo trong chiều tối và đêm nay thì mưa sẽ tiếp tục xảy ra, mưa vừa và lượng mưa dự báo 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.