Dự báo lượng mưa tại các khu vực thành phố Đà Nẵng, sóng biển cao
Trưa 19/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ thông tin dự báo, từ đêm 19 đến sáng 21/11, tại các xã, phường đồng bằng và vùng núi phía nam thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 170mm; đề phòng cường suất mưa 80mm trong 3 giờ.
Tại các xã, phường vùng núi phía tây bắc thành phố có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 25-50mm, có nơi trên 70mm.
Từ chiều và đêm 21/11, vùng đồng bằng và vùng núi phía nam thành phố tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp cũng như các khu đô thị của thành phố; trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển thành phố và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Vùng biển Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; sau đó tăng lên 2-3,5m.
Vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên các vùng biển nói trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát tin dự báo về đợt mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/du-bao-luong-mua-tai-cac-khu-vuc-thanh-pho-da-nang-song-bien-cao-3358938.html