Nhiều tàu thuyền di chuyển vào âu thuyền Thọ Quang trong sáng 19/11 để neo đậu, tránh gió mạnh trên biển. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại các xã, phường vùng núi phía tây bắc thành phố có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 25-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều và đêm 21/11, vùng đồng bằng và vùng núi phía nam thành phố tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp cũng như các khu đô thị của thành phố; trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết lượng mưa tại các khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển thành phố và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng biển Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; sau đó tăng lên 2-3,5m.

Vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên các vùng biển nói trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát tin dự báo về đợt mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ: