Dự báo lũ về sớm, Khánh Hòa khẩn trương tháo dỡ đập ngăn mặn tạm trên sông Cái Nha Trang

Ông Nguyễn Thái Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tháo dỡ theo hướng từ giữa dòng kéo dần vào bờ. Do mưa lớn, lượng nước về nhiều nên phương án này được lựa chọn để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

Tập trung máy móc để nhanh chóng tháo dỡ nhiều lớp đá tại đập ngăn mặn tạm Xuân Phong.

Theo ông Hùng, đập ngăn mặn tạm Xuân Phong có chiều cao khoảng 1,8m. Đơn vị sẽ bóc, tháo dỡ từng lớp, đồng thời vừa thi công vừa tính toán phương án điều tiết nguồn nước phục vụ Nhà máy nước, cũng như bảo đảm hạn chế nguy cơ nước mặn từ biển xâm nhập.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khánh Hòa vào tháng 7/2026, đại biểu Đoàn Minh Long đề nghị ngành chức năng khẩn trương tháo dỡ đập tạm trước mùa mưa bão. Theo phản ánh tại kỳ họp, trong đợt lũ lớn tháng 11/2025, công trình được cho là đã cản trở dòng chảy, khiến nước tại một số khu vực dâng nhanh và kéo dài.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa xây dựng phương án tháo dỡ trong tháng 7 và dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Mưa lớn khiến mực nước sông dâng cao, có thời điểm chênh lệch giữa hai phía đập khoảng 1,5-2m, việc thi công rất khó khăn.

Trước nguy cơ lũ về sớm, ngành chức năng Khánh Hòa yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tháo dỡ đập tạm Xuân Phong, góp phần khơi thông dòng chảy sông Cái Nha Trang và giảm nguy cơ ngập lụt khu vực hạ du.

Đập ngăn mặn tạm Xuân Phong được xây dựng từ năm 2008 nhằm ngăn mặn, giữ ngọt và bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho khu vực Nha Trang. Công trình được gia cố bằng rọ đá, đá hộc và bê tông nhưng không có cửa van điều tiết thoát lũ.