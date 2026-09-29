Dự báo lợi nhuận toàn thị trường quý 3/2026 tăng 25%, dầu khí, bán lẻ bùng nổ

MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2026, tốc độ tăng trưởng này có thể bắt đầu giảm so với quý 1 và quý 2 do tác động từ môi trường lãi suất cao. Đồng thời, càng về cuối năm, hiệu ứng nền thấp sẽ giảm dần và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ có xu hướng bình thường hóa.

Trong quý 3/2026, một số nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bất động sản dân cư tăng 214% so với cùng kỳ nhờ VHM, dầu khí tăng 94% do mặt bằng giá dầu cao, bán lẻ tăng 70% nhờ chu kỳ đổi mới công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng (ICT-CE) thuận lợi, vận tải (+53%) nhờ nhóm cảng nước sâu bứt tốc.

Một số nhóm ngành có thể ghi nhận lợi nhuận giảm do tác động của chi phí đầu vào tăng cao như xây dựng (-85%), xuất khẩu (-42%), hàng không (-40%).

Cụ thể, MBS dự báo lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết theo dõi ghi nhận tăng trưởng 19% trong quý 3/2026, chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh.

Kỳ vọng mặt bằng biên lãi ròng (NIM) toàn ngành trong quý 3/2026 vẫn chịu áp lực từ chi phí vốn neo cao, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tăng trưởng tín dụng nhanh hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào huy động kỳ hạn. Thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng tiếp tục được dẫn dắt chủ yếu đến từ phí dịch vụ và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro.

Thị trường Bất động sản trong quý 3 dự kiến tiếp tục ảm đạm do lãi suất cao và người mua cũng thận trọng hơn trước các thông tin về quy hoạch. Trong bối cảnh đó, nhóm phát triển dự án chịu áp lực từ hấp thụ chậm và lãi suất cao. DXG dự báo doanh thu quý 3 giảm 53% về ~500 tỷ đồng, biên gộp giảm 8 điểm phần trăm về 47%, lợi nhuận ròng 65 tỷ đồng (-29%).

KDH và NLG cũng suy giảm do bàn giao chậm tại Gladia, Waterpoint (giai đoạn 1) và Central Lake. VHM dự kiến ghi nhận giá trị book lớn từ Global Gate Hạ Long và Saigon Park. PDR dự phóng lợi nhuận ròng 86 tỷ đồng (+7,5% so với quý trước), với động lực chính từ bàn giao Bắc Hà Thanh trong quý 4. VRE là điểm sáng với lợi nhuận ròng 1.579 tỷ đồng (+14,8%), nhờ tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê tăng và Vincom Plaza Đan Phượng đóng góp từ tháng 8.

Lợi nhuận ròng quý 3/2026 nhóm khu công nghiệp có sự phân hóa rõ rệt, phụ thuộc vào tiến độ bàn giao đất và các hoạt động kinh doanh khác. MBS dự phóng lợi nhuận ròng của BCM, KBC và VGC tăng trưởng cao trên mức nền thấp cùng kỳ năm trước. BCM có nhiều hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thương mại chưa được ghi nhận, KBC có lượng backlog 170 ha đang được hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho khách thuê, VGC tăng trưởng nhờ mảng vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh.

Ngược lại, lợi nhuận ròng của IDC giảm từ mức cao đạt được cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm cao su và KCN, dự phóng lợi nhuận ròng của GVR và PHR tăng trưởng tích cực nhờ giá cao su neo cao và tiền bồi thường đất.

Vật liệu xây dựng: Dự báo giá thép xây dựng bình quân 2026 ở mức 590 USD/tấn (+9%), giá thép HRC bình quân 2026 ở mức 580 USD/tấn (+7% ). Giá quặng và giá than giảm nhẹ trong năm 2026 do nhu cầu yếu đến từ việc hạn chế sản xuất thép ở Trung Quốc, giúp biên lợi nhuận gộp các doanh nghiệp thép Việt Nam phục hồi. Mặc dù chi phí tài chính tăng mạnh, lợi nhuận các doanh nghiệp thép theo dõi dự báo vẫn đạt mức tăng trưởng tích cực trong quý này, tiêu biểu như HSG (+159%), HPG (+40%), NKG (+30%).

Bán lẻ: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó bán lẻ hàng hóa ước tăng 13,3% (tăng 7,6% so với cùng kỳ nếu loại trừ lạm phát). Mặc dù doanh số chung vẫn ổn định, tâm lý tiêu dùng còn thận trọng do (1) lạm phát cao và (2) bối cảnh vĩ mô trong nước và toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Kết quả kinh doanh quý 3/2026 của các doanh nghiệp bán lẻ phân hóa mạnh, với nhóm bán lẻ/sỉ đồ điện tử như MWG, DGW và FRT tiếp tục bứt phá nhờ chu kỳ đổi mới ICT-CE thuận lợi. Hai chuỗi bán lẻ thiết yếu (BHX của MWG, WCM của MSN) cũng tăng trưởng tích cực nhờ mở rộng và lợi thế cạnh tranh cải thiện. PNJ ghi nhận sụt giảm đáng kể do niềm tin thương hiệu suy giảm trong bối cảnh tâm lý tiêu dùng thận trọng. Ở nhóm tiêu dùng, dự báo VNM duy trì đà tăng trưởng khả quan nhờ các sản phẩm mới và xuất khẩu. Ngược lại, nhóm chăn nuôi heo dự báo hạ nhiệt so với mức nền cao cùng kỳ.

Với nhóm Dầu khí: MBS ước tính quý 3/2026 các doanh nghiệp dầu khí sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan nhờ tiếp tục đẩy mạnh các dự án dầu khí nội địa và giá dầu vượt điểm hòa vốn. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ có phần suy giảm so với quý 2 do giá dầu trung bình thu hẹp và các doanh nghiệp không ghi nhận một số nguồn thu bất thường.

Các doanh nghiệp cảng và vận tải biển sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi sản lượng và doanh thu đều tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp khai thác cảng nước sâu như GMD, PHP, với biên lợi nhuận gộp (LNG) vượt trội, sẽ duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Đối với các doanh nghiệp chuyển phát, chi phí nhiên liệu gia tăng được bù đắp bởi lợi thế quy mô, khả năng áp dụng phụ phí và khai thác các dịch vụ có biên lợi nhuận cao.