Dự báo lợi nhuận quý III/2026: Ngân hàng và dầu khí dẫn dắt, chứng khoán nhiều áp lực

Ngân hàng tiếp tục là điểm sáng

Theo chứng khoán VCBS, nhóm ngân hàng ghi nhận động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ thu nhập lãi, trong khi tỷ lệ nợ xấu và mức độ bao phủ nợ xấu được dự báo tiếp tục được kiểm soát. Dù vậy, tỷ lệ nợ nhóm 2 và tốc độ hình thành nợ xấu có xu hướng gia tăng là yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới.

HDB được VCBS dự báo có mức tăng trưởng nổi bật trong quý III/2026. Lợi nhuận trướ thuế (LNTT) dự kiến đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 13.740 tỷ đồng, tăng 44%. Động lực đến từ thu nhập ngoài lãi, đặc biệt là hoạt động dịch vụ trong hệ sinh thái HDBank, HD Saison và HD Securities cùng hoạt động thu hồi nợ xấu.

Lũy kế năm 2026, HDB được dự báo TOI đạt 50.698 tỷ đồng (+19%) và LNTT đạt 28.060 tỷ đồng (+32%).

MSB cũng được kỳ vọng duy trì tăng trưởng với TOI quý III đạt 3.978 tỷ đồng (+17%) và LNTT 1.936 tỷ đồng, tăng 22%. Cả năm, TOI dự kiến đạt 17.735 tỷ đồng (+26%), LNTT đạt 8.610 tỷ đồng (+22%), nhờ nhu cầu tín dụng được kỳ vọng tích cực, với tăng trưởng tín dụng khoảng 16,9%.

Bên cạnh đó, MSB trong những tháng cuối năm được kỳ vọng hoàn thiện hệ sinh thái với các kế hoạch thoái vốn, góp vốn các công ty con. Trong đó, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại TNEX Finance và góp vốn mua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Ngoài ra, MBB được VCBS dự phóng tăng trưởng tín dụng tới 35% trong năm 2026, qua đó, TOI quý III ước đạt 19.948 tỷ đồng và LNTT đạt 8.794 tỷ, lần lượt tăng 28% và 21%.

Đáng chú ý, VCBS dự kiến lợi nhuận năm 2026 STB tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, STB được dự báo đạt 11.638 tỷ đồng LNTT năm 2026, tăng 53%, nhờ tín dụng tăng 15,9% và triển vọng nhờ xử lý các khoản nợ xấu lớn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý III/2026 dự kiến TOI đạt 10,274 tỷ đồng, tăng 17% và LNTT đạt 3.542 tỷ đồng, giảm 3%.

VCBS cho rằng STB năm 2026 sẽ ghi nhận kết quả tăng trưởng vượt bậc nhờ xử lý nợ xấu.

Một số ngân hàng khác cũng được dự báo tăng trưởng LNTT quý III, gồm ACB 5.525 tỷ đồng (+3%), CTG 12.555 tỷ đồng (+18%), TCB 9.820 tỷ đồng (+19%), VIB 2.320 tỷ đồng (+14%), VPB 10.770 tỷ đồng (+18%) và BID 8.855 tỷ đồng (+17%).

Chứng khoán chịu áp lực từ thanh khoản thị trường

Trái với ngân hàng, ngành chứng khoán được dự báo đối mặt với nền so sánh khó hơn. Thanh khoản thị trường bình quân phiên được dự báo giảm khoảng 55-60% so với cùng kỳ, trong khi diễn biến VN-Index gây áp lực lên dư nợ margin và hoạt động đầu tư.

SSI được dự báo đạt 1.044 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III (-29,3%). Tuy nhiên, tính chung năm 2026, lợi nhuận sau thuế vẫn được dự báo đạt 4.572 tỷ đồng (+11,3%) nhờ vào dư nợ margin bình quân quý III dự báo tăng khoảng 15 - 20% svck nhờ việc tăng vốn vào cuối năm 2025.

HCM dự kiến ghi nhận 1.306 tỷ đồng doanh thu quý III (-5,4%), lợi nhuận sau thuế 379 tỷ đồng (-14%). Cả năm, doanh thu dự kiến đạt 5.245 tỷ đồng (+20,2%), còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.397 tỷ đồng (+18,5%). Kết quả cuối năm dự báo tăng nhờ vào dư nợ margin kỳ vọng được đẩy mạnh ngay sau khi thực hiện tăng vốn.

Với VCI, doanh thu quý III được dự báo đạt 975 tỷ đồng (-5,5%), lợi nhuận sau thuế 342 tỷ đồng (-18,7%). Tuy nhiên, lợi nhuận cả năm dự kiến đạt 1.361 tỷ đồng (+1,4%), nhờ kỳ vọng hoạt động tư vấn cải thiện với các thương vụ IPO mới như DMX, AMY, DVV và dư nợ hoạt động cho vay tăng 30-35%.

VCBS dự phóng doanh thu các công ty chứng khoán.

Bán lẻ - tiêu dùng tiếp tục phục hồi

Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, sức mua trong nước được kỳ vọng tiếp tục cải thiện. Tính đến hết tháng 8/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực đạt 7,6%. Riêng tháng 8, tốc độ tăng đạt 14,9%.

Động lực chính cho những tháng cuối năm 2026 nhờ vào đà phục hồi tiêu dùng bền vững, mở rộng điểm bán của các chuỗi hiện đại và đóng góp ngày càng lớn từ kênh omnichannel khi bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Theo VCBS dự phóng, MSN sẽ đạt 37.328 tỷ đồng doanh thu quý III (+76%), trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.117 tỷ đồng (+121%). Năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 105.708 tỷ đồng (+ 29%), lợi nhuận sau thuế đạt 11.650 tỷ đồng (+ 72%), với động lực chính đến từ WnCommerce và kết quả kinh doanh vượt trội của MSR.

MWG cũng được kỳ vọng tăng tốc khi doanh thu quý III đạt 51.327 tỷ đồng (+ 29%), lợi nhuận sau thuế 3.295 tỷ đồng (+ 85%). Cả năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 182.901 tỷ đồng (+17%) và lợi nhuận sau thuế đạt 11.742 tỷ đồng (+27%).

DGW được dự báo đạt 10.600 tỷ đồng doanh thu và 198 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, lần lượt tăng 43% và 70%. Cả năm, doanh thu đạt 32.231 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận sau thuế đạt 988 tỷ đồng, tăng 80%. Động lực đáng chú ý đến từ sự phục hồi của điện thoại di động, laptop và máy tính bảng.

Trong khi đó, VNM được dự báo đạt 18.029 tỷ đồng doanh thu và 2.801 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III, tăng lần lượt 6,3% và 10,8%. Cả năm, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 10.955 tỷ đồng, tăng 16,4%, trong đó nguồn tiền gửi khoảng 22.000 tỷ đồng tiếp tục hỗ trợ thu nhập tài chính.

SAB có diễn biến trái chiều khi lợi nhuận quý III dự kiến giảm 6,4% xuống 1.314 tỷ đồng dù doanh thu tăng 6,6%. Tính cả năm, lợi nhuận sau thuế vẫn được dự báo tăng 6,5% lên 4.872 tỷ đồng.

Bất động sản nhà ở: phân hóa theo dự án và quỹ đất

Bất động sản nhà ở tiếp tục được VCBS đánh giá theo hướng phân hóa, với triển vọng tập trung ở những doanh nghiệp có quỹ đất lớn, năng lực triển khai và khả năng duy trì chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận là VHM, VCBS dự báo kết quả kinh doanh của VHM tăng trưởng vượt bậc nhất với doanh thu quý III được đạt 59.330 tỷ đồng (+261%), lợi nhuận sau thuế đạt 15.230 tỷ đồng (+243%). Lũy kế năm 2026, doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 225.459 tỷ đồng (+ 47%), lợi nhuận sau thuế đạt 81.326 tỷ đồng (+ 88%).

Bên cạnh đó, NLG được dự báo đạt 1.650 tỷ đồng doanh thu quý III (- 12%), nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 33% lên 312 tỷ đồng. Cả năm, doanh thu dự kiến đạt 5.819 tỷ đồng, tăng 3%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.149 tỷ đồng, tăng 21%.

PDR dự báo doanh lợi nhuận sau thuế của quý III/2026 và năm 2026 lần lượt đạt 122 tỷ đồng (+ 42%) và 571 tỷ đồng (+11%) nhờ vào dòng tiền cải thiện nhờ chuyển nhượng dự án Thuận An. Cùng với đó là việc hợp tác với Lotte trong triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp nếu dự án được triển khai thành công.

Ở chiều ngược lại, HDG được dự báo lợi nhuận sau thuế quý III giảm 15% xuống 286 tỷ đồng và cả năm giảm 6% xuống 936 tỷ đồng.

DXG cũng được dự báo chịu áp lực khi lợi nhuận sau thuế quý III giảm 40% xuống 99 tỷ đồng và cả năm giảm 16% xuống 497 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh thu môi giới chậm lại do thanh khoản thị trường giảm.

Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, VCBS dự báo KBC trong quý III/2026 sẽ ghi nhận doanh thu 1.131 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng nhẹ 2%, lên 318 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2026, doanh thu của KBC dự kiến giảm 34%, còn LNST giảm 50% so với cùng kỳ, xuống 1.096 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác trong nhóm cũng được dự báo có sự phân hóa về kết quả kinh doanh quý III/2026. IDC dự kiến đạt 2.306 tỷ đồng doanh thu và 699 tỷ đồng LNST, lần lượt giảm 19% và 29% so với cùng kỳ. Ngược lại, SIP được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng với doanh thu đạt 2.575 tỷ đồng (+15%) và LNST đạt 448 tỷ đồng (+17%).

Doanh nghiệp KCN và ca su có kết quả kinh doanh phân hóa.

Trong khi đó, BCM được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý III/2026, với doanh thu ước đạt 1.396 tỷ đồng (+68%) và LNST đạt 534 tỷ đồng (+26%). Tuy nhiên, tính chung cả năm, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được dự báo kém tích cực hơn khi doanh thu giảm 29%, còn 4.954 tỷ đồng, trong khi LNST giảm 53%, xuống 1.642 tỷ đồng.

Ở nhóm cao su, triển vọng kết quả kinh doanh được đánh giá tích cực nhờ mặt bằng giá cao su được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong quý III/2026, LNST của các doanh nghiệp cao su được VCBS dự báo đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, PHR dự kiến đạt 440 tỷ đồng (+61%); DPR đạt 193 tỷ đồng (+24%); trong khi GVR đạt 2.545 tỷ đồng (+16%).

Dầu khí, điện, thép và logistics cùng ghi nhận tích cực

Nhóm dầu khí tiếp tục cho thấy triển vọng tăng trưởng đáng chú ý trong quý III/2026, trong đó BSR được dự báo là doanh nghiệp nổi bật nhất về tăng trưởng lợi nhuận. Theo đánh giá của VCBS, kết quả kinh doanh của Lọc hóa dầu Bình Sơn được hỗ trợ bởi sản lượng dự kiến tăng so với cùng kỳ, trong khi biên crack spread mở rộng mạnh. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á cắt giảm hoặc tạm dừng công suất, làm gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ mặt bằng giá sản phẩm.

Theo đó, BSR được VCBS dự báo đạt 60.437 tỷ đồng doanh thu trong quý III/2026 (+87%) so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 5.744 tỷ đồng (+446%). Lũy kế cả năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 188.957 tỷ đồng (+33%), còn LNTT đạt 23.220 tỷ đồng (+287%).

Doanh nghiệp dầu khí ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong những quý cuối năm.

Bên cạnh BSR, PVS và GAS cũng được dự báo duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý III. Cụ thể, LNTT của PVS được ước tính đạt 654 tỷ đồng (+72%), trong khi GAS dự kiến đạt 4.954 tỷ đồng (+55%).

Ở chiều ngược lại, triển vọng lợi nhuận của PVD và PLX được dự báo kém tích cực hơn. LNTT quý III/2026 của PVD dự kiến đạt 311 tỷ đồng (-15%) so với cùng kỳ, trong khi PLX đạt khoảng 500 tỷ đồng, (-38%).

Ở nhóm điện, POW được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong quý III/2026, với doanh thu dự kiến đạt 14.797 tỷ đồng (+88% so với cùng kỳ). Tính cả năm, lợi nhuận sau thuế (LNST) của POW được dự báo đạt 6.671 tỷ đồng (+122%).

Trong khi đó, REE và NT2 được kỳ vọng duy trì quy mô doanh thu và lợi nhuận tương đối ổn định, qua đó tiếp tục đóng vai trò cân bằng trong nhóm cổ phiếu điện.

Trong ngành thép, HPG được dự báo tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao. Doanh thu quý III/2026 dự kiến đạt 58.111 tỷ đồng (+59,6%), trong khi LNST đạt 5.832 tỷ đồng (+46,2% so với cùng kỳ).

Tính chung cả năm 2026, doanh thu của HPG được dự báo đạt 231.671 tỷ đồng (+48,4%), còn LNST đạt 27.598 tỷ đồng (+78,6%).

Ở lĩnh vực logistics, PVT là doanh nghiệp được kỳ vọng có mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật. LNST quý III/2026 dự kiến đạt 614 tỷ đồng (+133% so với cùng kỳ). Cả năm, LNST của PVT được dự báo đạt 2.047 tỷ đồng (+97%). Tương tự, GMD cũng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh, với LNST năm 2026 dự kiến đạt 2.912 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước.